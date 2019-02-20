Министры обороны Грузии и Армении подпишут соглашение о сотрудничестве

Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ Министры обороны Грузии и Армении Леван Изория и Давид Тоноян подпишут в Ереване двустороннее соглашение о сотрудничестве между оборонными ведомствами на 2019 год.

Как передает Report,об этом Sputnik Армения сообщила руководитель департамента по связям с общественностью и стратегическим коммуникациям минобороны Грузии Нино Толордава.

"Министр обороны Грузии Леван Изория 21 февраля посетит Армению с официальным визитом. Будет оформлен ежегодный план сотрудничества между оборонными ведомствами Армении и Грузии", - отметила Н.Толордава.

По ее словам, соглашение предусматривает двусторонние, стратегические, обменные визиты высокого ранга, а также сотрудничество в направлении оборонного образования и права.

Отметим, после назначения на пост министра обороны Грузии это будет первый официальный визит Л.Изория в Армению.