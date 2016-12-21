Министры обороны Грузии и Армении подписали план сотрудничества

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Министр обороны Грузии Леван Изория и его армянский коллега Виген Саркисян подписали в Тбилиси соглашение о двустороннем военном сотрудничестве на 2017 год.

Как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом говорится в сообщении минобороны Грузии.

Стороны планируют сотрудничать в сферах стратегического планирования, военного образования, медицины и обмениваться опытом работы военной полиции.

Отметим, В.Саркисян прибыл сегодня в Грузию с двухдневным официальным визитом.