 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Министры обороны Грузии и Армении подписали план сотрудничества

    Стороны планируют сотрудничать в сферах стратегического планирования, военного образования, медицины

    Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Министр обороны Грузии Леван Изория и его армянский коллега Виген Саркисян подписали в Тбилиси соглашение о двустороннем военном сотрудничестве на 2017 год. 

    Как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом говорится в сообщении минобороны Грузии.

    Стороны планируют сотрудничать в сферах стратегического планирования, военного образования, медицины и обмениваться опытом работы военной полиции.

    Отметим, В.Саркисян прибыл сегодня в Грузию с двухдневным официальным визитом. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi