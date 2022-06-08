Состоялась встреча министров обороны Азербайджана и Турции

Состоялась встреча министров обороны Азербайджана и Турции Закира Гасанова и Хулуси Акара.

Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов, находящийся по приглашению министра национальной обороны Турецкой Республики Хулуси Акара с рабочим визитом в братской стране для наблюдения за международными учениями "Эфес-2022", 8 июня встретился в Измире со своим турецким коллегой.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

На встрече были обсуждены вопросы развития сотрудничества в военной, военно-технической, военно-образовательной и других областях, была отмечена значимость опыта, обретенного нашими военнослужащими в ходе совместных учений.