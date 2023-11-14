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Министры обороны Армении и ОАЭ обсудили перспективы сотрудничества

Министры обороны Армении и ОАЭ обсудили перспективы сотрудничества Глава Минобороны Армении Сурен Папикян в рамках визита в Объединенные Арабские Эмираты 14 ноября встретился с государственным министром обороны ОАЭ Мохаммадом Ахмадом аль Боварди.
В регионе
14 ноября 2023 г. 14:12
Министры обороны Армении и ОАЭ обсудили перспективы сотрудничества

Глава Минобороны Армении Сурен Папикян в рамках визита в Объединенные Арабские Эмираты 14 ноября встретился с государственным министром обороны ОАЭ Мохаммадом Ахмадом аль Боварди.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны Армении.

В переговорах принял участие также министр высокотехнологической промышленности Роберт Хачатрян.

Они обсудили вопросы, касающиеся перспектив развития сотрудничества между Арменией и ОАЭ в сфере обороны. Министры выразили готовность приложить усилия для развития сотрудничества, а также установления правовых основ для этого.

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Версия на английском языке Defense ministers of Armenia and UAE discuss prospects for cooperation

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