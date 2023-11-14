Министры обороны Армении и ОАЭ обсудили перспективы сотрудничества

Глава Минобороны Армении Сурен Папикян в рамках визита в Объединенные Арабские Эмираты 14 ноября встретился с государственным министром обороны ОАЭ Мохаммадом Ахмадом аль Боварди.

Глава Минобороны Армении Сурен Папикян в рамках визита в Объединенные Арабские Эмираты 14 ноября встретился с государственным министром обороны ОАЭ Мохаммадом Ахмадом аль Боварди.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны Армении.

В переговорах принял участие также министр высокотехнологической промышленности Роберт Хачатрян.

Они обсудили вопросы, касающиеся перспектив развития сотрудничества между Арменией и ОАЭ в сфере обороны. Министры выразили готовность приложить усилия для развития сотрудничества, а также установления правовых основ для этого.