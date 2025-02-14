Министры обороны Армении и Италии обсудили региональную безопасность

Министр обороны Армении Сурен Папикян 14 февраля провел встречу с министром обороны Италии Гвидо Крозетто, в ходе которой обсуждались вопросы международной и региональной безопасности.

Министр обороны Армении Сурен Папикян 14 февраля провел встречу с министром обороны Италии Гвидо Крозетто, в ходе которой обсуждались вопросы международной и региональной безопасности.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, переговоры состоялись в рамках рабочего визита Папикяна в Германию.

"Стороны обсудили ряд вопросов, касающихся армяно-итальянского сотрудничества в сфере обороны, а также международной и региональной безопасности", – говорится в сообщении.

Министры отметили перспективы развития двусторонних отношений в ряде направлений и достигли договоренностей по вопросам, представляющим взаимный интерес.