О нас

Министры обороны Армении и Италии обсудили региональную безопасность

Министры обороны Армении и Италии обсудили региональную безопасность Министр обороны Армении Сурен Папикян 14 февраля провел встречу с министром обороны Италии Гвидо Крозетто, в ходе которой обсуждались вопросы международной и региональной безопасности.
В регионе
14 февраля 2025 г. 15:29
Министры обороны Армении и Италии обсудили региональную безопасность

Министр обороны Армении Сурен Папикян 14 февраля провел встречу с министром обороны Италии Гвидо Крозетто, в ходе которой обсуждались вопросы международной и региональной безопасности.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, переговоры состоялись в рамках рабочего визита Папикяна в Германию.

"Стороны обсудили ряд вопросов, касающихся армяно-итальянского сотрудничества в сфере обороны, а также международной и региональной безопасности", – говорится в сообщении.

Министры отметили перспективы развития двусторонних отношений в ряде направлений и достигли договоренностей по вопросам, представляющим взаимный интерес.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Ermənistan və İtaliyanın müdafiə nazirləri regional təhlükəsizliyi müzakirə ediblər

Самое важное

Генконсульство Азербайджана в Лос-Анджелесе возобновило работу в своем здании
Генконсульство Азербайджана в Лос-Анджелесе возобновило работу в своем здании
10 февраля 2025 г. 10:22
Обнародованы даты проведения выпускных экзаменов для учеников 11-х классов
Обнародованы даты проведения выпускных экзаменов для учеников 11-х классов
7 февраля 2025 г. 16:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi