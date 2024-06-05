Министры обороны Армении и Болгарии провели переговоры в Софии

Министр обороны Армении Сурен Папикян в рамках визита в Болгарию встретился с коллегой Атанасом Запряновым для обсуждения вопросов сотрудничества в военной сфере.

Министр обороны Армении Сурен Папикян в рамках визита в Болгарию встретился с коллегой Атанасом Запряновым для обсуждения вопросов сотрудничества в военной сфере.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе армянского оборонного ведомства.

"В ходе сегодняшних переговоров министры поговорили о возможностях сотрудничества в военно-технической области, затронули перспективы развития взаимодействия в рамках НАТО и других многосторонних площадках", - говорится в сообщении.