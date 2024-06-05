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Министры обороны Армении и Болгарии провели переговоры в Софии

Министры обороны Армении и Болгарии провели переговоры в Софии Министр обороны Армении Сурен Папикян в рамках визита в Болгарию встретился с коллегой Атанасом Запряновым для обсуждения вопросов сотрудничества в военной сфере.
В регионе
5 июня 2024 г. 19:33
Министры обороны Армении и Болгарии провели переговоры в Софии

Министр обороны Армении Сурен Папикян в рамках визита в Болгарию встретился с коллегой Атанасом Запряновым для обсуждения вопросов сотрудничества в военной сфере.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе армянского оборонного ведомства.

"В ходе сегодняшних переговоров министры поговорили о возможностях сотрудничества в военно-технической области, затронули перспективы развития взаимодействия в рамках НАТО и других многосторонних площадках", - говорится в сообщении.

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Версия на английском языке Defense ministers of Armenia and Bulgaria hold talks in Sofia
Версия на азербайджанском языке Ermənistan və Bolqarıstanın müdafiə nazirləri Sofiyada danışıqlar aparıb

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