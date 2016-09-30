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    Министры культуры стран "Восточного партнерства" соберутся в Тбилиси

    По итогам мероприятия будет принят Тбилисский меморандум

    Баку. 30 сентября. REPORT.AZ/ Министры культуры  стран "Восточного партнерства"  проведут встречу в Тбилиси 8-9 декабря. Как сообщает Report cо ссылкой на грузинские СМИ, организаторами мероприятия являются Программа Евросоюза по культуре и креативности Восточной Европы, мэрия Тбилиси и Агентство инноваций и технологий Грузии.

    Участники форума обсудят возможности обмена передовым опытом программ "Восточного партнерства", вопросы углубления сотрудничества в сфере культуры.

    В рамках форума также планируется принять Тбилисский меморандум о развитии творческих индустрий в регионе Восточного партнерства.

    Программа Восточное партнерство, направленная на сближение ЕС с шестью восточными соседями - Азербайджаном, Арменией, Грузией, Украиной, Молдовой и Беларусью, стартовала в 2009 году. Ее инициаторами стали Польша и Швеция.

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