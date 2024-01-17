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Министры иностранных дел Турции и Японии выступили с совместным заявлением

Министры иностранных дел Турции и Японии выступили с совместным заявлением Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел встречу с находящейся в стране с визитом главой японского МИД Йоко Камикава.
В регионе
17 января 2024 г. 04:56
Министры иностранных дел Турции и Японии выступили с совместным заявлением

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел встречу с находящейся в стране с визитом главой японского МИД Йоко Камикава.

Как передает Report, по итогам обсуждений руководители внешнеполитических ведомств двух стран выступили с совместным заявлением.

Министры напомнили, что в этом году отмечается столетие установления дипломатических отношений между Турцией и Японией, и эти отношения развивались на прочной основе, а в 2013 году - были выведены на уровень стратегического партнерства.

Хакан Фидан выразил уверенность, что культурные, академические и экономические мероприятия, которые будут организованы в течение года, а также взаимные визиты придадут новый импульс существующим отношениям.

Заявив, что на встрече обсуждались важные вопросы повестки дня, Х.Фидан отметил, что в этом году начнет работу Турецко-японский университет науки и технологий, а также будет продолжена работа по организации в этом году турецко-японского энергетического форума, который планируется провести впервые.

Министр также заявил, что обсудил с коллегой давние соглашения об экономическом партнерстве и социальном обеспечении на взаимовыгодной основе и подтвердили намерение подписать их как можно скорее.

Было отмечено, что важное значение придается реализации имеющегося потенциала сотрудничества между двумя странами в сфере энергетики.

Японский министр, в свою очередь, выразив надежду на светлое будущее отношений между двумя странами, изъявила желание и дальше углублять сотрудничество с Турцией.

Министры также обозначили единую позицию по совместной борьбе с терроризмом и доставке гуманитарной помощи в сектор Газа.

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