Министры иностранных дел Турции и Египта выступили с совместным заявлением

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и его египетский коллега Бедр Абдулати выступили с совместным заявлением в Анкаре.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и его египетский коллега Бедр Абдулати выступили с совместным заявлением в Анкаре.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Anadolu.

В "Совместном заявлении министров иностранных дел Турции и Египта" были затронуты ключевые стратегические вопросы.

Стороны подчеркнули необходимость справедливого и устойчивого мира между Палестиной и Израилем, основанного на международном праве, резолюциях ООН и принципе двух государств. Также был сделан призыв к урегулированию нестабильности и проблем на Ближнем Востоке.

Анкара и Каир выразили удовлетворение достигнутым перемирием в Газе, а также освобождением пленных и заложников. Также министры подтвердили поддержку суверенитета и территориальной целостности Сирии.

Кроме того, в заявлении отмечена цель довести объем торговли между Турцией и Египтом до 15 млрд долларов, а также подчеркнута важность сотрудничества в борьбе с терроризмом.