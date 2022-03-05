Министры иностранных дел G7 призвали Россию вывести войска из Украины

Министры иностранных дел стран "Большой семерки" (Германии, Великобритании, США, Канады, Франции, Италии и Японии) призывают Российскую Федерацию немедленно вывести войска из Украины.

Министры иностранных дел стран "Большой семерки" (Германии, Великобритании, США, Канады, Франции, Италии и Японии) призывают Российскую Федерацию немедленно вывести войска из Украины.

Как передает Report, об этом говорится в их заявлении, размещенном на сайте Европейской службы внешнего действия.

"Россия должна немедленно прекратить ее длительное нападение против Украины, которое драматически повлияло на гражданское население и разрушило гражданскую инфраструктуру, и немедленно вывести военные силы России. Президент Путин изолировал РФ в мире из-за своей дальнейшей агрессии, что было доказано подавляющим большинство голосов на заседании Генеральной Ассамблеи ООН, которая осудила агрессию России и призвала ее немедленно вывести войска", - отмечается в сообщении.