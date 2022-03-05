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Министры иностранных дел G7 призвали Россию вывести войска из Украины

Министры иностранных дел G7 призвали Россию вывести войска из Украины Министры иностранных дел стран "Большой семерки" (Германии, Великобритании, США, Канады, Франции, Италии и Японии) призывают Российскую Федерацию немедленно вывести войска из Украины.
В регионе
5 марта 2022 г. 01:05
Министры иностранных дел G7 призвали Россию вывести войска из Украины

Министры иностранных дел стран "Большой семерки" (Германии, Великобритании, США, Канады, Франции, Италии и Японии) призывают Российскую Федерацию немедленно вывести войска из Украины.

Как передает Report, об этом говорится в их заявлении, размещенном на сайте Европейской службы внешнего действия.

"Россия должна немедленно прекратить ее длительное нападение против Украины, которое драматически повлияло на гражданское население и разрушило гражданскую инфраструктуру, и немедленно вывести военные силы России. Президент Путин изолировал РФ в мире из-за своей дальнейшей агрессии, что было доказано подавляющим большинство голосов на заседании Генеральной Ассамблеи ООН, которая осудила агрессию России и призвала ее немедленно вывести войска", - отмечается в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке G7 ölkələrinin XİN başçıları Rusiyanı qoşunlarını Ukraynadan çıxarmağa çağırıb

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