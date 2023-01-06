Министров экономики и здравоохранения Армении могут отправить в отставку

В Армении министры экономики и здравоохранения Ваан Керобян и Анаит Аванесян могут быть отправлены в отставку.

В Армении министры экономики и здравоохранения Ваан Керобян и Анаит Аванесян могут быть отправлены в отставку.

Как передает Report, об этом написала газета "Жоховурд".

Сообщается, что премьер-министр Никол Пашинян недоволен их работой. Что касается Керобяна, то он часто оказывается в неловкой ситуации из-за своих скандальных высказываний. Найти преемника пока не удалось. Сам Керобян эти сведения комментировать не стал.

Ранее от занимаемых должностей были освобождены вице-премьер Амбарцум Матевосян и министр образования, науки, культуры и спорта Ваграм Думанян.