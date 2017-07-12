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    Министром энергетики Грузии назначен Илья Элошвили

    Илья Элошвили занимал пост первого заместителя министра энергетики с 2012 год© Спутник-Грузия

    Баку. 12 июля. REPORT.AZ/ Министром энергетики Грузии назначен Илья Элошвили.

    Как передает Report со ссылкой на Грузия-Onliune, об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Георгий Квирикашвили.

    По словам главы правительства, Илья Элошвили занимал пост первого заместителя министра энергетики с 2012 года и внес большой вклад во все проекты, которые осуществило ведомство.

    "На протяжении нескольких месяцев он уже был министром. Так что у него уже есть опыт. Я уверен, что он успешно справится с этими важными задачами", - заявил Г.Квирикашвили.

    Должность министра энергетики стала вакантной после того, как Каха Каладзе был представлен в качестве кандидата в мэры Тбилиси.

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