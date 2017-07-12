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Баку. 12 июля. REPORT.AZ/ Министром энергетики Грузии назначен Илья Элошвили.

Как передает Report со ссылкой на Грузия-Onliune, об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Георгий Квирикашвили.

По словам главы правительства, Илья Элошвили занимал пост первого заместителя министра энергетики с 2012 года и внес большой вклад во все проекты, которые осуществило ведомство.

"На протяжении нескольких месяцев он уже был министром. Так что у него уже есть опыт. Я уверен, что он успешно справится с этими важными задачами", - заявил Г.Квирикашвили.

Должность министра энергетики стала вакантной после того, как Каха Каладзе был представлен в качестве кандидата в мэры Тбилиси.