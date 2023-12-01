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Министра высокотехнологической промышленности Армении отправят в отставку

Министра высокотехнологической промышленности Армении отправят в отставку Министра высокотехнологической промышленности Армении Роберта Хачатряна освободят от занимаемой должности. Его может сменить экс-министр диаспоры, глава фонда "Мой шаг" Мхитар Айрапетян.
В регионе
1 декабря 2023 г. 10:52
Министра высокотехнологической промышленности Армении отправят в отставку

Министра высокотехнологической промышленности Армении Роберта Хачатряна освободят от занимаемой должности. Его может сменить экс-министр диаспоры, глава фонда "Мой шаг" Мхитар Айрапетян.

Как передает Report, об этом сообщает в пятницу газета "Грапарак".

В последнее время Хачатрян нередко оказывается в центре внимания из-за скандальных историй. В частности, недавно стало известно, что министерство предоставило крупные гранты ряду компаний, прекративших свою деятельность.

Хачатрян был назначен министром при посредничестве президента Ваагна Хачатуряна. Еще несколько месяцев назад говорилось о намерении властей перевести Хачатряна на работу в аппарат президента, пишет издание.

Отметим, что Хачатрян был назначен на пост министра 27 апреля 2022 года. До него эту должность в течение нескольких месяцев (с августа 2021 года до марта 2022 года) занимал нынешний президент Армении.

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