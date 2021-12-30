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Министр здравоохранения Турции привился вакциной TURKOVAC

Министр здравоохранения Турции привился вакциной TURKOVAC Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа получил вакцину турецкого производства против COVID-19 TURKOVAC в качестве третьей (бустерной) дозы.
В регионе
30 декабря 2021 г. 10:25
Министр здравоохранения Турции привился вакциной TURKOVAC

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа получил вакцину турецкого производства против COVID-19 TURKOVAC в качестве третьей (бустерной) дозы.

Об этом передает Report со ссылкой на Anadolu.

Глава ведомства прошел ревакцинацию в городской больнице Анкары по окончании виртуального заседания Научного совета по борьбе с распространением коронавируса.

По словам Коджа, с четверга в Турции вакцину отечественного производства можно будет получить в городских больницах.

Министр также предупредил о росте числа случаев заражений коронавирусом в последние дни. По его словам, это связано с тем, что зимой люди проводят больше времени в закрытых помещениях. Еще одна причина высокого уровня заболеваемости заключается в быстром распространении штамма "омикрон", добавил он.

При этом Коджа отметил, что количество госпитализаций не увеличилось.

Глава ведомства призвал сограждан проводить меньше времени в закрытых пространствах и соблюдать меры предосторожности, включая ношение медицинских масок.

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Версия на английском языке Turkey's Health Minister revaccinated with TURKOVAC

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