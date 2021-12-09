О нас
Report Georgia
Аудио новости

Министр здравоохранения Грузии подала в отставку

Министр здравоохранения Грузии подала в отставку Министр по делам вынужденно перемещенных лиц, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии Екатерина Тикарадзе подала в отставку.
В регионе
9 декабря 2021 г. 20:50
Министр здравоохранения Грузии подала в отставку

Министр по делам вынужденно перемещенных лиц, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии Екатерина Тикарадзе подала в отставку.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом министр заявила на специальном брифинге.

Она поблагодарила всех медработников за работу и верность своей профессии.

Екатерина Тикарадзе была назначена на должность министра по делам вынужденно перемещенных лиц, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии 18 июня 2019 года. До этого Тикарадзе работала в одной из ведущих клиник Германии.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Georgian health minister resigns
Версия на азербайджанском языке Gürcüstanın səhiyyə naziri istefa verib

Самое читаемое

Муса Гулиев: В следующем году ожидается рост пенсий и зарплат
Муса Гулиев: В следующем году ожидается рост пенсий и зарплат
6 декабря 2021 г. 12:45
Утверждены пошлины на определенные автомобильные номера
Утверждены пошлины на определенные автомобильные номера
3 декабря 2021 г. 12:08
МИД: Встреча министров Байрамова и Мирзояна не состоялась из-за провокации Армении
МИД: Встреча министров Байрамова и Мирзояна не состоялась из-за провокации Армении
4 декабря 2021 г. 13:49
Социальные выплаты семьям шехидов Гарахейбат будут установлены в этом месяце
Социальные выплаты семьям шехидов "Гарахейбат" будут установлены в этом месяце
3 декабря 2021 г. 21:19
Чавушоглу: Ряд государств НАТО заинтересован в приобретении БПЛА Турции
Чавушоглу: Ряд государств НАТО заинтересован в приобретении БПЛА Турции
4 декабря 2021 г. 19:48
Останки еще одного армянского военнослужащего найдены в Карабахе
Останки еще одного армянского военнослужащего найдены в Карабахе
4 декабря 2021 г. 23:20
В Баку задержаны члены банды грабителей-шантажистов
ФотоВ Баку задержаны члены банды грабителей-шантажистов
6 декабря 2021 г. 17:10
 Стало известно состояние футболиста Барселоны, который потерял сознание в матче Ла Лиги
 Стало известно состояние футболиста "Барселоны", который потерял сознание в матче Ла Лиги
5 декабря 2021 г. 09:14
Испанец травмировался и намеренно снял футболку для получения дисквалификации
ВидеоИспанец травмировался и намеренно снял футболку для получения дисквалификации
6 декабря 2021 г. 22:41
«Атлетико Минейро» предложил фанатам бесплатно набить тату
Фото«Атлетико Минейро» предложил фанатам бесплатно набить тату
7 декабря 2021 г. 04:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi