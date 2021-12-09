Министр здравоохранения Грузии подала в отставку

Министр по делам вынужденно перемещенных лиц, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии Екатерина Тикарадзе подала в отставку.

Министр по делам вынужденно перемещенных лиц, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии Екатерина Тикарадзе подала в отставку.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом министр заявила на специальном брифинге.

Она поблагодарила всех медработников за работу и верность своей профессии.

Екатерина Тикарадзе была назначена на должность министра по делам вынужденно перемещенных лиц, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии 18 июня 2019 года. До этого Тикарадзе работала в одной из ведущих клиник Германии.