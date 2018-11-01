Министр юстиции Турции: Ответственные лица Саудовской Аравии не поддерживают следствие

Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ Ответственные лица Саудовской Аравии не поддерживают следствие уголовного дела об убийстве Джемаля Кашикчи.



Как сообщает Report со ссылкой на Thmhaber, об этом заявил министр юстиции Турции Абдульгамид Гюль.

"Никто не может избежать ответственности. Этот вопрос известен всему миру. Это преступление не является вопросом, который можно скрыть. Мы с нетерпением ожидаем сотрудничества с должностными лицами Саудовской Аравии для прояснения всех событий. Несмотря на письменное обращение Генпрокуратуры Турции к Саудовской Аравии, какого-либо ответа не получено", - подчеркнул министр.

Отметим, что 2 октября журналист Дж.Кашикчи был убит в здании Генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Королевство не делало заявлений в связи с его убийством. Инсценировкой с переодеванием в одежду Дж.Кашикчи и выходом из здания Саудовская Аравия пыталась доказать, что журналист покинул дипмиссию. Таким образом, она планировала обвинить Турцию в исчезновении Джемаля Кашикчи. Однако 20 октября Саудовская Аравия официально признала, что журналист был убит в здании Генконсульства. Генпрокурор Саудовской Аравии Сауд аль-Муаджиб в интервью местному каналу Ekberiye заявил, что убийство журналиста было заранее спланировано.

Король Салман и наследный принц Мухаммед бин Салман выразили соболезнования семье Джемаля Кашикчи. Во время выступления на международном экономическом форуме Future İnvestment İnitiative в Эр-Рияде наследный принц Мохаммед Бин Салман заявил, что убийство журналиста Джемаля Кашикчи в генконсульстве страны в Стамбуле вызывает сожаление.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также выступил по этому поводу на заседании парламентской фракции Партии справедливости и развития (ПСР) 23 октября.

Директор ЦРУ Джина Хаспел 23 октября прибыла в Турцию для участия в расследовании убийства журналиста Джемаля Кашикчи, убитого в Генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. Она провела ряд встреч по следствию в связи с убийством журналиста.

Генпрокурор Саудовской Аравии Сауд аль-Муаджиб в связи со смертью журналиста совершил 28 октября визит в Турцию.