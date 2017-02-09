Министр юстиции: Наиболее вероятной датой проведения референдума в Турции является 16 апреля

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ "Референдум по поправкам в Конституцию Турции, вероятнее всего, пройдет 16 апреля".

Как сообщает Report, об этом в эфире телеканала ТRТ сообщил министр юстиции Турции Бекир Боздаг.

"Законопроект должен быть подписан президентом. Но сейчас не так принципиально, когда он примет решение. Исходя из ситуации, наиболее вероятной датой является 16 апреля", - подчеркнул он.

По турецким законам, голосование должно пройти в одно из воскресений по истечении 60-дневного срока с момента его подписания президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Документ был представлен на подписание президенту 2 февраля. Глава государства в течение 15-ти дней может утвердить проект, или же вернуть его в парламент на повторное обсуждение.

Отметим, что вчера пресс-секретарь Администрации президента Турции Ибрагим Калын сказал, что референдум может пройти 9 или 16 апреля.