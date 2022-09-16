Министр юстиции Казахстана: Дату проведения выборов объявит президент

Внеочередные выборы в Казахстане будут проведены осенью этого года. Конкретную дату проведения выборов объявит президент Касым-Жомарт Токаев.

Внеочередные выборы в Казахстане будут проведены осенью этого года. Конкретную дату проведения выборов объявит президент Касым-Жомарт Токаев.

Как передает Report со ссылкой на МИА "Казинформ", об этом заявил журналистам министр юстиции страны Канат Мусин.

"После назначения даты выборов в течение двух месяцев они будут проведены", – сказал он в кулуарах Мажилиса.

Ранее сообщалось о том, что депутаты парламента приняли конституционные поправки. В рамках законопроекта рассматривались три направления: положения об одном президентском сроке продолжительностью семь лет без права последующего переизбрания, увеличение сроков полномочий судей Конституционного суда до восьми лет с установлением ограничения быть повторно назначенными судьями Конституционного суда и, наконец, переименование столицы Казахстана.