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Министр юстиции Казахстана: Дату проведения выборов объявит президент

Министр юстиции Казахстана: Дату проведения выборов объявит президент Внеочередные выборы в Казахстане будут проведены осенью этого года. Конкретную дату проведения выборов объявит президент Касым-Жомарт Токаев.
В регионе
16 сентября 2022 г. 10:23
Министр юстиции Казахстана: Дату проведения выборов объявит президент

Внеочередные выборы в Казахстане будут проведены осенью этого года. Конкретную дату проведения выборов объявит президент Касым-Жомарт Токаев.

Как передает Report со ссылкой на МИА "Казинформ", об этом заявил журналистам министр юстиции страны Канат Мусин.

"После назначения даты выборов в течение двух месяцев они будут проведены", – сказал он в кулуарах Мажилиса.

Ранее сообщалось о том, что депутаты парламента приняли конституционные поправки. В рамках законопроекта рассматривались три направления: положения об одном президентском сроке продолжительностью семь лет без права последующего переизбрания, увеличение сроков полномочий судей Конституционного суда до восьми лет с установлением ограничения быть повторно назначенными судьями Конституционного суда и, наконец, переименование столицы Казахстана.

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Версия на английском языке Kazakh minister of justice: President to announce election date

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