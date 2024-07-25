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Министр юстиции: Кандидатура Иванишвили может быть представлена на пост президента

Министр юстиции: Кандидатура Иванишвили может быть представлена на пост президента Кандидатура миллиардера и основателя партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили может быть представлен на пост президента.
В регионе
25 июля 2024 г. 12:46
Министр юстиции: Кандидатура Иванишвили может быть представлена на пост президента

Кандидатура миллиардера и основателя партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили может быть представлен на пост президента.

Как передает Report cо ссылкой на грузинские СМИ, об этом журналистам заявил министр юстиции Рати Брегадзе.

"Иванишвили, если он решит баллотироваться в президенты, я уверен, что станет лучшим президентом в истории Грузии", - сказал он.

Предположение о возможной новой роли Иванишвили от представителей правящей партии прозвучало впервые. Официально оно пока ничем не подкреплено.

В Грузии больше нет прямых президентских выборов. После парламентских выборов в октябре нового президента изберет коллегия из 300 выборщиков - это депутаты парламента и представители регионов.

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Версия на азербайджанском языке Ədliyyə naziri: İvanişvilinin prezidentliyə namizədliyi irəli sürülə bilər

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