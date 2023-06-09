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Министр юстиции Грузии: Мы не помогаем России обходить санкции

Министр юстиции Грузии: Мы не помогаем России обходить санкции "Грузия никому не помогает обходить санкции".
В регионе
9 июня 2023 г. 02:44
Министр юстиции Грузии: Мы не помогаем России обходить санкции

"Грузия никому не помогает обходить санкции".

Как передает Report со ссылкой на Georgia Online, об этом заявил журналистам министр юстиции Грузии Рати Брегадзе.

По его словам, до сих пор ни один факт не нашел своего подтверждения о том, что Грузия помогает России обходить санкции, наоборот, неоднократно подтверждалось, что официальный Тбилиси помогает применению этих санкций.

Отвечая на вопрос о возобновлении Россией прямых рейсов с Грузией, министр отметил, что соответствующее решение помогает гражданам Грузии экономить время и финансовые ресурсы, с этой точки зрения грузинское правительство не видит здесь ничего плохого.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstanın ədliyyə naziri: Rusiyaya sanksiyalardan yan keçməyə kömək etmirik

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