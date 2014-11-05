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    Министр юстиции Армении не видит противоречий между членством в ЕАЭС и продолжением работы с Европой

    Мы с большим позитивом присоединяемся к ЕАЭС

    Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ Министр юстиции Армении Ованес Манукян считает, что противоречий между членством страны в Евразийском экономическом союзе и продолжением работы с Европой нет. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом О. Манукян заявил в ходе онлайн-конференции.

    Он выразил надежду, что присоединение Армении к евразийскому экономическому пространству даст дополнительный импульс в развитии экономики, производства, сфер услуг. "Мы с большим позитивом присоединяемся к этому союзу", - подчеркнул армянский министр.

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