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Яшар Гюлер: Верю, что Турция может восстановить "зерновую сделку"

Яшар Гюлер: Верю, что Турция может восстановить "зерновую сделку" Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган продолжает усилия по восстановлению ”зерновой сделки”.
В регионе
12 августа 2023 г. 15:58
Яшар Гюлер: Верю, что Турция может восстановить зерновую сделку

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган продолжает усилия по восстановлению ”зерновой сделки”.

Как сообщает Report, об этом министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер заявил в интервью A Haber.

Он выразил уверенность в том, что Турция сможет решить проблему: “Лично я считаю, что глава нашего государства сможет решить эту проблему”.

По словам Гюлера, после начала войны в Украине все узнали, что Россия и Украина - мировые житницы: ”Потому что прекращение экспорта зерна создало серьезные проблемы".

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Версия на азербайджанском языке Nazir Yaşar Gülər: "Türkiyənin "Taxıl sazişi"ni bərpa edə biləcəyinə inanıram"

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