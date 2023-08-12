Яшар Гюлер: Верю, что Турция может восстановить "зерновую сделку"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган продолжает усилия по восстановлению ”зерновой сделки”.
Как сообщает Report, об этом министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер заявил в интервью A Haber.
Он выразил уверенность в том, что Турция сможет решить проблему: “Лично я считаю, что глава нашего государства сможет решить эту проблему”.
По словам Гюлера, после начала войны в Украине все узнали, что Россия и Украина - мировые житницы: ”Потому что прекращение экспорта зерна создало серьезные проблемы".