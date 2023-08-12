Яшар Гюлер: Верю, что Турция может восстановить "зерновую сделку"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган продолжает усилия по восстановлению ”зерновой сделки”.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган продолжает усилия по восстановлению ”зерновой сделки”.

Как сообщает Report, об этом министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер заявил в интервью A Haber.

Он выразил уверенность в том, что Турция сможет решить проблему: “Лично я считаю, что глава нашего государства сможет решить эту проблему”.

По словам Гюлера, после начала войны в Украине все узнали, что Россия и Украина - мировые житницы: ”Потому что прекращение экспорта зерна создало серьезные проблемы".