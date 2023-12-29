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Министр высокотехнологичной промышленности Армении отправлен в отставку

Министр высокотехнологичной промышленности Армении отправлен в отставку Министр высокотехнологичной промышленности Армении Роберт Хачатрян освобожден от занимаемой должности.
В регионе
29 декабря 2023 г. 17:52
Министр высокотехнологичной промышленности Армении отправлен в отставку

Министр высокотехнологичной промышленности Армении Роберт Хачатрян освобожден от занимаемой должности.

Как передает Report, об этом сообщает Sputnik-Армения.

Ранее пресса писала, что власти намерены уволить Хачатряна с поста министра. В беседе с журналистами министр несколько раз опровергал эту информацию.

Ранее СМИ сообщали о том, что премьер-министр страны Никол Пашинян недоволен работой некоторых министров, и в ближайшее время в правительстве ожидается ряд увольнений.

Хачатрян был назначен министром 27 апреля 2022 года. До этого, в 2021-22 годах, он занимал должность заместителя министра.

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