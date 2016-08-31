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    Министр внутренних дел Турции ушел в отставку

    О перестановках в правительстве заявил премьер-министр Бинали Йылдырым

    Баку. 31 Августа. REPORT.AZ/ Баку. 31 Августа. REPORT.AZ/ Министр внутренних дел Турции Эфкан Ала ушел в отставку, главой ведомства назначен Сулейман Сойлу, ранее руководивший Министерством труда и социальной защиты.

    Как сообщает Report со ссылкой на Anadolu, о перестановках в правительстве заявил премьер-министр Бинали Йылдырым после встречи с президентом Тайипом Эрдоганом.

    "На освободившееся после отставки место министра внутренних дел Эфкана Алы назначен депутат от провинции Трабзон, министр труда и соцзащиты Сулейман Сойлу. На освободившееся место (на пост главы Министерства труда и социальной защиты - прим. Report) назначен депутат от провинции Бурса Мехмет Мюэззиноглу", - цитирует премьера Анатолийское агентство.

    О причинах перестановок пока не сообщается.

    Мюэззиноглу с января 2013 по май 2016 года руководил Министерством национального здравоохранения Турции.

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