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Министр внутренних дел Турции поблагодарил Азербайджан

Министр внутренних дел Турции поблагодарил Азербайджан 19:17
В регионе
7 февраля 2023 г. 20:48
Министр внутренних дел Турции поблагодарил Азербайджан

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу поблагодарил Азербайджан.

Как сообщает Report со ссылкой на Haberturk, министр заявил, что братский Азербайджан оказывал помощь Турции каждый раз во время стихийных бедствий.

"Я также хочу поблагодарить Азербайджан. Во всех бедствиях, включая лесные пожары, поддержка, оказываемая братским Азербайджаном, находит большой отклик у нашего народа и облегчает нашу работу. Азербайджан всегда первым приходит на помощь. В настоящее время азербайджанские спасатели продолжают поисково-спасательные работы в очень сложной зоне. Очень благодарны вам", - заявил глава ведомства.

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