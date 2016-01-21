В следующем году Армянская АЭС будет приостановлена на капремонт

Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Весной 2017 года власти Армении будут готовы остановить Армянскую АЭС на капремонт на 3-4 месяца.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам министр энергетики и природных ресурсов Армении Ерванд Захарян, подводя итоги 2015 года.

"По итогам работ, в 2018 году мы будем иметь станцию, способную работать до 2027 года. Конечно, первоочередное значение мы будем уделять безопасности", - заявил министр. Подготовительные работы для этого уже начаты, добавил он.

Отметим, что АЭС будет отремонтирован за счет кредита в 270 млн. долларов, выделенных Россией, и гранта на сумму 30 млн. долларов.