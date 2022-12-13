Министр: Важно поощрять сотрудничество между морскими портами Азербайджана, Турции и Туркменистана

19:13

"Важно наращивать усилия по усилению транзитного потенциала стран, включая Транскаспийский транспортный коридор Восток-Запад, и поощрять сотрудничество между морскими портами Азербайджана, Турции и Туркменистана".

Как сообщает Report, об этом заявил глава внешнеполитического ведомства Азербайджана Джейхун Байрамов во время выступления на заседании министров иностранных дел Азербайджана, Турции и Туркменистана в городе Аваза.

"Существует большой потенциал для развития наших отношений в трехстороннем формате, и мы уверены, что в этом конкретном случае будут достигнуты серьезные успехи в результате правильного использования новых возможностей, созданных в регионе", - сказал министр.

Дипломат отметил, что реализация в полном объеме транспортного и транзитного потенциала региона при трехстороннем сотрудничестве Азербайджана, Турции и Туркменистана имеет особое значение с точки зрения обеспечения экономического развития и благосостояния в Евразийском регионе.