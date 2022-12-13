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Министр: Важно поощрять сотрудничество между морскими портами Азербайджана, Турции и Туркменистана

Министр: Важно поощрять сотрудничество между морскими портами Азербайджана, Турции и Туркменистана 19:13
В регионе
13 декабря 2022 г. 19:37
Министр: Важно поощрять сотрудничество между морскими портами Азербайджана, Турции и Туркменистана

"Важно наращивать усилия по усилению транзитного потенциала стран, включая Транскаспийский транспортный коридор Восток-Запад, и поощрять сотрудничество между морскими портами Азербайджана, Турции и Туркменистана".

Как сообщает Report, об этом заявил глава внешнеполитического ведомства Азербайджана Джейхун Байрамов во время выступления на заседании министров иностранных дел Азербайджана, Турции и Туркменистана в городе Аваза.

"Существует большой потенциал для развития наших отношений в трехстороннем формате, и мы уверены, что в этом конкретном случае будут достигнуты серьезные успехи в результате правильного использования новых возможностей, созданных в регионе", - сказал министр.

Дипломат отметил, что реализация в полном объеме транспортного и транзитного потенциала региона при трехстороннем сотрудничестве Азербайджана, Турции и Туркменистана имеет особое значение с точки зрения обеспечения экономического развития и благосостояния в Евразийском регионе.

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Версия на азербайджанском языке Nazir: "Azərbaycan, Türkiyə və Türkmənistanın dəniz limanları arasında əməkdaşlığın təşviq edilməsi vacibdir"

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