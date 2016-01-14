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    ​Министр: В больницах Армении проходят лечение 420 человек с пневмонией

    200 из этого количества больных – дети,114 – беременные женщины

    Баку. 14 января. REPORT.AZ/ В больницах Армении проходят лечение 420 граждан с пневмонией. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом завяил на заседании Правительства Армении  министр здравоохранения республики Армен Мурадян.

    По его словам,  200 из указанных 420 больных – дети,114 – беременные женщины.

    В целом в период праздников в больницы обратились более 20 тыс. человек.

    Напомним, от "свиного гриппа" (вируса H1N1) в Армении погибли уже 11 человек. По словам Мурадяна, все летальные случаи  вызваны либо сопровождающими заболеваниями, либо запоздалым обращением.

    Правительство Армении  приняло решение продлить каникулы в учебных заведениях ещё на неделю, до 18 января.

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