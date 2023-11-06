Министр: В Армении около 150 тыс. граждан в возрасте 19-30 лет не работают и не учатся

Министр: В Армении около 150 тыс. граждан в возрасте 19-30 лет не работают и не учатся

В Армении около 150 тыс. человек в возрасте от 19-ти до 30-ти лет не работают и не учатся.

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