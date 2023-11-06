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Министр: В Армении около 150 тыс. граждан в возрасте 19-30 лет не работают и не учатся

Министр: В Армении около 150 тыс. граждан в возрасте 19-30 лет не работают и не учатся В Армении около 150 тыс. человек в возрасте от 19-ти до 30-ти лет не работают и не учатся.
В регионе
6 ноября 2023 г. 18:12
Министр: В Армении около 150 тыс. граждан в возрасте 19-30 лет не работают и не учатся

В Армении около 150 тыс. человек в возрасте от 19-ти до 30-ти лет не работают и не учатся.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил министр труда и социальных вопросов Армении Нарек Мкртчян на обсуждении проекта госбюджета на 2024 год на уровне парламентских комиссий.

По всей видимости, во главу угла следует ставить не компенсации работодателям, нанимающим неопытных работников, поскольку, как показывает практика, такую категорию граждан принимают на работу неохотно. Возможно, эффективнее будет расширить программы профессионального обучения с учетом потребностей рынка, добавил министр.

С марта 2024 года, отметил Мкртчян, в республике вступят в силу изменения в системе социального обеспечения. Для граждан трудоспособного возраста будут составляться программы занятости или самозанятости. Кроме того, претерпит изменения оценка инвалидности.

"Раньше, когда человек получал инвалидность, он психологически был готов не работать. А сейчас у него появится мотивация. Отмечу, что в программах занятости у нас есть люди первой группы инвалидности, которые начали работать", - добавил Мкрчтян.

Сейчас чуть больше 60 тыс. семей получают пособие.

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Версия на азербайджанском языке Nazir: “Ermənistanda 19-30 yaş aralığında 150 minə yaxın vətəndaş oxumur və işləmir”

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