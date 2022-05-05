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Министр: Украина имеет достаточно резервов для обеспечения продовольствием всех граждан

Министр: Украина имеет достаточно резервов для обеспечения продовольствием всех граждан Украина имеет достаточно резервов для обеспечения продовольствием всех 40 млн украинцев.
В регионе
5 мая 2022 г. 21:39
Министр: Украина имеет достаточно резервов для обеспечения продовольствием всех граждан

Украина имеет достаточно резервов для обеспечения продовольствием всех 40 млн украинцев.

Как передает Report, об этом в эфире национального телемарафона сообщил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий.

По его словам, ситуация с похищением зерна россиянами на захваченных территориях в национальных масштабах угрозы не несет.

"У нас сегодня есть на остатках в целом около 25 млн тонн зерновых и масличных культур. Если мы говорим о временно оккупированных территориях, там на момент до военных действий оставалось примерно 1 млн 300 тыс. тонн зерновых. С точки зрения обеспечения продовольствия всех 40 млн украинцев, мы имеем достаточно резервов на контролируемой территории", - подчеркнул Высоцкий.

Он также добавил, что если сравнить посевные площади, которые сейчас временно недоступны на этих территориях, получается примерно минус 30%.

"То есть у нас есть доступно на контролируемой территории минимум 70% площадей. И только половина из них нужна для обеспечения продовольствием всех 40 млн украинцев", - заверил первый заместитель министра.

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