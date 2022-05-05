Министр: Украина имеет достаточно резервов для обеспечения продовольствием всех граждан

Украина имеет достаточно резервов для обеспечения продовольствием всех 40 млн украинцев.

Украина имеет достаточно резервов для обеспечения продовольствием всех 40 млн украинцев.

Как передает Report, об этом в эфире национального телемарафона сообщил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий.

По его словам, ситуация с похищением зерна россиянами на захваченных территориях в национальных масштабах угрозы не несет.

"У нас сегодня есть на остатках в целом около 25 млн тонн зерновых и масличных культур. Если мы говорим о временно оккупированных территориях, там на момент до военных действий оставалось примерно 1 млн 300 тыс. тонн зерновых. С точки зрения обеспечения продовольствия всех 40 млн украинцев, мы имеем достаточно резервов на контролируемой территории", - подчеркнул Высоцкий.

Он также добавил, что если сравнить посевные площади, которые сейчас временно недоступны на этих территориях, получается примерно минус 30%.

"То есть у нас есть доступно на контролируемой территории минимум 70% площадей. И только половина из них нужна для обеспечения продовольствием всех 40 млн украинцев", - заверил первый заместитель министра.