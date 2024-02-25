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Министр: Удары по России наносятся беспилотниками украинского производства

Министр: Удары по России наносятся беспилотниками украинского производства "Удары по России наносятся беспилотниками украинского производства".
В регионе
25 февраля 2024 г. 14:18
Министр: Удары по России наносятся беспилотниками украинского производства

"Удары по России наносятся беспилотниками украинского производства".

Как передает восточноевропейское бюро Report, об этом заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин на форуме "Украина. Год 2024".

"Удары по стратегическим объектам РФ наносятся беспилотниками украинского производства", - сказал министр.

Он добавил, что в прошлом году украинцы увидели в масштабном деле воздушные и морские дроны: "Этот год будет годом, когда мы увидим их на земле. В этом году будем больше слышать о наземных системах", - подчеркнул А.Камышин.

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Версия на английском языке ФотоMinister: Strikes against Russia carried out by Ukrainian-made drones
Версия на азербайджанском языке ФотоStrateji sənaye naziri: Rusiyaya Ukrayna istehsalı dronlardan zərbələr endirilir

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