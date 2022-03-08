Министр: Убытки инфраструктуры Украины оцениваются в 10 млрд долларов

Ущерб, нанесенный войной транспортной инфраструктуре Украины, составляет более 10 миллиардов долларов.
Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков в эфире телеканала Рада.
"На конец прошлой недели мы подсчитали те убытки, которые касаются исключительно транспортной инфраструктуры. Это мы говорим о дорогах, мостах, железной дороге и том оборудовании, которое было повреждено при обстрелах наших аэропортов. Вот на конец прошлой недели эта цифра превышала 10 млрд долл.",- сказал он.
По словам Кубракова, большинство объектов будет восстановлено за год, а самые сложные и самые большие комплексы - максимум до двух лет.
"Конечно, что это трагедия не наша, эта война не наша - Украина защищает интересы всего цивилизованного мира. Мы так же будем восстанавливать эту страну не самостоятельно", - заявил Кубраков.