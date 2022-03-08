Министр: Убытки инфраструктуры Украины оцениваются в 10 млрд долларов

Ущерб, нанесенный войной транспортной инфраструктуре Украины, составляет более 10 миллиардов долларов.

Ущерб, нанесенный войной транспортной инфраструктуре Украины, составляет более 10 миллиардов долларов.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков в эфире телеканала Рада.

"На конец прошлой недели мы подсчитали те убытки, которые касаются исключительно транспортной инфраструктуры. Это мы говорим о дорогах, мостах, железной дороге и том оборудовании, которое было повреждено при обстрелах наших аэропортов. Вот на конец прошлой недели эта цифра превышала 10 млрд долл.",- сказал он.

По словам Кубракова, большинство объектов будет восстановлено за год, а самые сложные и самые большие комплексы - максимум до двух лет.

"Конечно, что это трагедия не наша, эта война не наша - Украина защищает интересы всего цивилизованного мира. Мы так же будем восстанавливать эту страну не самостоятельно", - заявил Кубраков.