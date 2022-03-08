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Министр: Убытки инфраструктуры Украины оцениваются в 10 млрд долларов

Министр: Убытки инфраструктуры Украины оцениваются в 10 млрд долларов Ущерб, нанесенный войной транспортной инфраструктуре Украины, составляет более 10 миллиардов долларов.
В регионе
8 марта 2022 г. 14:22
Министр: Убытки инфраструктуры Украины оцениваются в 10 млрд долларов

Ущерб, нанесенный войной транспортной инфраструктуре Украины, составляет более 10 миллиардов долларов.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков в эфире телеканала Рада.

"На конец прошлой недели мы подсчитали те убытки, которые касаются исключительно транспортной инфраструктуры. Это мы говорим о дорогах, мостах, железной дороге и том оборудовании, которое было повреждено при обстрелах наших аэропортов. Вот на конец прошлой недели эта цифра превышала 10 млрд долл.",- сказал он.

По словам Кубракова, большинство объектов будет восстановлено за год, а самые сложные и самые большие комплексы - максимум до двух лет.

"Конечно, что это трагедия не наша, эта война не наша - Украина защищает интересы всего цивилизованного мира. Мы так же будем восстанавливать эту страну не самостоятельно", - заявил Кубраков.

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Версия на английском языке Russian military cause more than $10B worth of damages to Ukraine’s infrastructure: Kurbakov
Версия на азербайджанском языке Nazir: "Ukraynanın infrastrukturuna 10 milyard dollardan artıq ziyan dəyib"

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