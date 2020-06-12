Министр: У Грузии успешное военное сотрудничество с соседними странами

"Грузия успешно сотрудничает с соседними странами в военной сфере".

Как передает грузинское бюро Report, об этом заявил министр обороны страны Ираклий Гарибашвили во время выступления в парламенте.

По словам министра, военное сотрудничество с Турцией имеет стратегическое значение: "В декабре прошлого года мы подписали с турецким коллегой пятилетнее соглашение о военно-финансовом сотрудничестве".

И.Гарибашвили также отметил, что двустороннее стратегическое партнерство Грузии с США никогда не было столь прочным, как сейчас.