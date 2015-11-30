​Министр туризма Турции пригласил россиян безопасно отдохнуть в стране

Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ Министр культуры и туризма Турции Махир Унал призвал туристов из России и дальше приезжать в страну, несмотря на ухудшение между ними отношений, передает Report со ссылкой на Anadolu.

«Туристический сектор должен рассматриваться отдельно от политики», — сказал он.

Унал подчеркнул, что он лично хотел бы пригласить россиян в страну.

«В должности министра культуры и туризма, я хотел бы сказать гражданам России, что Турция является вашим домом. Вы можете провести безопасно каникулы здесь, как и раньше», — заявил министр.

Отмечается, что около 3 млн. российских туристов посетили Турцию в прошлом году.