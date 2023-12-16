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Министр: Турция завершила технические переговоры с США по закупке F-16

Министр: Турция завершила технические переговоры с США по закупке F-16 Турция и США завершили технические переговоры по вопросу продажи Анкаре американских истребителей F-16 и модернизации имеющихся машин.
В регионе
16 декабря 2023 г. 20:07
Министр: Турция завершила технические переговоры с США по закупке F-16

Турция и США завершили технические переговоры по вопросу продажи Анкаре американских истребителей F-16 и модернизации имеющихся машин.

Как сообщает Report со ссылкой на телеканал CNN Turk, об этом заявил журналистам министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер.

“Мы следим за ходом процесса закупки 40 единиц самолетов F-16 Block 70 и получением 79 комплектов для модернизации из США. Наши технические встречи с США завершены. Мы говорим нашим собеседникам, что ожидаем позитивные и конкретные шаги по этому вопросу, и надеемся, что процесс начнется как можно скорее", - сказал министр.

Гюлер отметил, что наиболее важный вопрос в контексте закупок вооружения заключается в том, чтобы союзники не вводили друг против друга ограничительные меры: "Союзники должны хорошо понимать глобальную и региональную функцию Турции и немедленно отказаться от ограничительной практики. Сильная Турция и ее сильная армия – это сильная НАТО и эффективная борьба с терроризмом.”

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее сообщил, что американский коллега Джо Байден заверил его в телефонном разговоре, что позитивно относится к продаже Анкаре истребителей F-16 и готов внести соответствующее предложение в Конгресс.

Турция несколько лет назад запросила у США 40 истребителей F-16 Block 70 и 80 комплектов модернизации Block 70 для имеющихся у нее самолетов. Как заявлял ранее госсекретарь США Энтони Блинкен, некоторые члены Конгресса призывают увязать такие поставки с шагами Анкары, необходимыми для принятия Швеции в НАТО.

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