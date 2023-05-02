Министр: Турция станет одним из крупнейших промышленных и торговых центров мира

Турция станет одним из крупнейших промышленных и торговых центров мира.

Турция станет одним из крупнейших промышленных и торговых центров мира.

Как сообщает Report со ссылкой на Star, об этом заявил министр финансов и казначейства Турции Нуреддин Небати в ходе выступления в Мерсине.

Он отметил, что правительство предпринимает меры для снижения инфляции: "Мы будем проводить политику, которая позволит сохранить финансовую стабильность и повысит доверие к национальной валюте. Мы продолжим проекты, которые обеспечат устойчивое развитие".

По словам Небати, они будут и дальше укреплять роль Турции в международной цепочке создания стоимости и снижать зависимость от экспорта.

Министр добавил, что Турция нацелена на привлечение в страну 90 млн туристов в 2028 году и получение прибыли в размере 100 млрд долларов.