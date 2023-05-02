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Министр: Турция станет одним из крупнейших промышленных и торговых центров мира

Министр: Турция станет одним из крупнейших промышленных и торговых центров мира Турция станет одним из крупнейших промышленных и торговых центров мира.
В регионе
2 мая 2023 г. 17:54
Министр: Турция станет одним из крупнейших промышленных и торговых центров мира

Турция станет одним из крупнейших промышленных и торговых центров мира.

Как сообщает Report со ссылкой на Star, об этом заявил министр финансов и казначейства Турции Нуреддин Небати в ходе выступления в Мерсине.

Он отметил, что правительство предпринимает меры для снижения инфляции: "Мы будем проводить политику, которая позволит сохранить финансовую стабильность и повысит доверие к национальной валюте. Мы продолжим проекты, которые обеспечат устойчивое развитие".

По словам Небати, они будут и дальше укреплять роль Турции в международной цепочке создания стоимости и снижать зависимость от экспорта.

Министр добавил, что Турция нацелена на привлечение в страну 90 млн туристов в 2028 году и получение прибыли в размере 100 млрд долларов.

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Версия на английском языке Minister: Türkiye will become one of largest industrial, commercial centers
Версия на азербайджанском языке Nazir: “Türkiyə dünyanın ən böyük sənaye və ticarət mərkəzlərindən biri olacaq”

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