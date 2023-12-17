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Министр: Турция продолжает принимать меры для возобновления зерновой сделки

Министр: Турция продолжает принимать меры для возобновления зерновой сделки Турция продолжает принимать меры для возобновления зерновой сделки.
В регионе
17 декабря 2023 г. 01:18
Министр: Турция продолжает принимать меры для возобновления зерновой сделки

Турция продолжает принимать меры для возобновления зерновой сделки.

Как сообщает Report со ссылкой на CNN Turk, об этом заявил министр национальной обороны республики Яшар Гюлер.

Глава военного ведомства выразил надежду на скорейшее завершение боевых действий в Украине. При этом он рассказал, что Анкара не отказалась от усилий по продлению действия черноморской продовольственной инициативы.

"Мы продолжаем реализовывать со своей стороны инициативы по возобновлению черноморского зернового соглашения, которое было заключено при координации нашей страны и за счет своей эффективности внесло большой вклад в преодоление продовольственного кризиса", - указал министр.

Также он добавил, что правительство республики ответственно и беспристрастно соблюдает положения Конвенции Монтре о проливах Босфор и Дарданеллы.

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