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Министр: Турция готова восстановить доступ к Instagram, если Meta извинится

Министр: Турция готова восстановить доступ к Instagram, если Meta извинится Правительство Турции готово восстановить доступ к Instagram в случае, если компания Meta принесет свои извинения.
В регионе
6 августа 2024 г. 15:15
Министр: Турция готова восстановить доступ к Instagram, если Meta извинится

Правительство Турции готово восстановить доступ к Instagram в случае, если компания Meta принесет свои извинения.

Как сообщает Report, об этом заявил министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу в Анкаре.

Он напомнил, что Instagram без предупреждения удалил некоторые публикации.

Министр добавил, что обсуждения продолжаются, и процесс находится под контролем.

Напомним, что 2 августа Турция закрыла доступ к Instagram за то, что данная платформа заблокировала публикации о лидере ХАМАС Исмаиле Хание.

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