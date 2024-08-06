Министр: Турция готова восстановить доступ к Instagram, если Meta извинится

Правительство Турции готово восстановить доступ к Instagram в случае, если компания Meta принесет свои извинения.
Как сообщает Report, об этом заявил министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу в Анкаре.
Он напомнил, что Instagram без предупреждения удалил некоторые публикации.
Министр добавил, что обсуждения продолжаются, и процесс находится под контролем.
Напомним, что 2 августа Турция закрыла доступ к Instagram за то, что данная платформа заблокировала публикации о лидере ХАМАС Исмаиле Хание.