Министр: Турция - единственное государство, которое прилагает усилия к прекращению войны в Украине

Турция является политическим актором, чье мнение принимается во внимание во всем мире, выполняющим роль посредника между сторонами, стремящимся улучшить отношения со всеми странами. Когда возникают проблемы, вспоминают нас.

Турция является политическим актором, чье мнение принимается во внимание во всем мире, и выполняет роль посредника между сторонами, стремящимся улучшить отношения со всеми странами. Когда возникают проблемы, вспоминают нас.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу заявил во время выступления на симпозиуме ”Внешняя политика Турции в 100-й год республики“.

Чавушоглу напомнил, что Турция - единственное государство, которое прилагает усилия к прекращению войны в Украине: “Мы продолжаем выполнять свой долг. Мы не прекращаем бороться с расизмом, с исламофобией”.