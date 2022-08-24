О нас

Министр Турции: Чем прочнее будут транспортные коридоры с Азербайджаном и Грузией, тем крепче будет сотрудничество

Министр Турции: Чем прочнее будут транспортные коридоры с Азербайджаном и Грузией, тем крепче будет сотрудничество "В результате переговоров между Турцией, Грузией, Азербайджаном наши страны выиграют, и чем прочнее будут транспортные коридоры, тем крепче будет наше сотрудничество как на социальном, так и на экономическом уровне".
В регионе
24 августа 2022 г. 08:09
Министр Турции: Чем прочнее будут транспортные коридоры с Азербайджаном и Грузией, тем крепче будет сотрудничество

"В результате переговоров между Турцией, Грузией, Азербайджаном наши страны выиграют, и чем прочнее будут транспортные коридоры, тем крепче будет наше сотрудничество как на социальном, так и на экономическом уровне".

Как сообщает Report, об этом заявил министр транспорта и инфраструктуры Турции Адиль Караисмаилоглу после трехсторонней министерской встречи Турция-Азербайджан-Грузия, состоявшейся в столице Грузии Тбилиси.

По словам министра, Турция, Грузия и Азербайджан являются дружественными и братскими странами, ведутся переговоры по дальнейшему развитию транспортных коридоров между странами.

Караисмаилоглу сообщил, что в ходе встречи в Тбилиси вице-премьер-министр Грузии, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили и министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев обсудили вопросы сотрудничества в сфере транспорта.

Касаясь сотрудничества в сфере транспорта между Турцией, Азербайджаном и Грузией, глава ведомства подчеркнул важность Среднего коридора. Он напомнил, что в Турции реализуются проекты железной дороги Баку-Тбилиси-Карс (БТК).

"Наши беспосадочные поезда из Китая в Лондон уже начали курсировать. После этого мы обсуждаем, что можно сделать для дальнейшего увеличения потенциала", - сказал министр.

Караисмаилоглу подчеркнул, что транспортные инфраструктуры стран региона нуждаются в дальнейшем развитии в связи с определенными проблемами в перевозках в северном коридоре в зимний период, а также с трудностями в перевозках, вызванными российско-украинской войной.

По его словам, официальные лица трех стран не только удовлетворились грузоперевозками, но и оценили возможности пассажирских перевозок.

Министр отметил, что они продолжат подобные переговоры и в будущем, чтобы страны получали больше доходов в сфере транспорта.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Türkiyəli nazir: "Azərbaycan, Gürcüstanla nəqliyyat dəhlizlərimiz nə qədər güclü olsa, əməkdaşlıq möhkəmlənəcək"

Другие новости из категории

Министр обороны Украины назвал главную угрозу для Киева
Министр обороны Украины назвал главную угрозу для Киева
24 августа 2022 г. 07:13
В ереванском метро усилены меры безопасности
В ереванском метро усилены меры безопасности
24 августа 2022 г. 04:23
Зеленский предупредил о возможных жестких атаках РФ в День независимости
Зеленский предупредил о возможных жестких атаках РФ в День независимости
24 августа 2022 г. 03:41
Зеленский: Как нам быть в предстоящие годы, если Украина не может сеять, и урожая не будет?
Зеленский: Как нам быть в предстоящие годы, если Украина не может сеять, и урожая не будет?
24 августа 2022 г. 03:21
Стамбульский центр санкционировал выход из Одессы двух судов с продовольствием
Стамбульский центр санкционировал выход из Одессы двух судов с продовольствием
24 августа 2022 г. 02:26
Азербайджан примет участие в международных учениях в Грузии
Азербайджан примет участие в международных учениях в Грузии
23 августа 2022 г. 23:03
Эрдоган: Мы продолжаем нашу солидарность с палестинским народом
Эрдоган: Мы продолжаем нашу солидарность с палестинским народом
23 августа 2022 г. 21:39
Украина будет готова ко вступлению в Евросоюз к 2024 году - Шмыгаль
Украина будет готова ко вступлению в Евросоюз к 2024 году - Шмыгаль
23 августа 2022 г. 20:51
ФРГ намерена поставить Киеву оружие на сумму более €500 млн
ФРГ намерена поставить Киеву оружие на сумму более €500 млн
23 августа 2022 г. 20:26
Словакия передаст Украине 30 БМП
Словакия передаст Украине 30 БМП
23 августа 2022 г. 19:46

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi