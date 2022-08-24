Министр Турции: Чем прочнее будут транспортные коридоры с Азербайджаном и Грузией, тем крепче будет сотрудничество

"В результате переговоров между Турцией, Грузией, Азербайджаном наши страны выиграют, и чем прочнее будут транспортные коридоры, тем крепче будет наше сотрудничество как на социальном, так и на экономическом уровне".

"В результате переговоров между Турцией, Грузией, Азербайджаном наши страны выиграют, и чем прочнее будут транспортные коридоры, тем крепче будет наше сотрудничество как на социальном, так и на экономическом уровне".

Как сообщает Report, об этом заявил министр транспорта и инфраструктуры Турции Адиль Караисмаилоглу после трехсторонней министерской встречи Турция-Азербайджан-Грузия, состоявшейся в столице Грузии Тбилиси.

По словам министра, Турция, Грузия и Азербайджан являются дружественными и братскими странами, ведутся переговоры по дальнейшему развитию транспортных коридоров между странами.

Караисмаилоглу сообщил, что в ходе встречи в Тбилиси вице-премьер-министр Грузии, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили и министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев обсудили вопросы сотрудничества в сфере транспорта.

Касаясь сотрудничества в сфере транспорта между Турцией, Азербайджаном и Грузией, глава ведомства подчеркнул важность Среднего коридора. Он напомнил, что в Турции реализуются проекты железной дороги Баку-Тбилиси-Карс (БТК).

"Наши беспосадочные поезда из Китая в Лондон уже начали курсировать. После этого мы обсуждаем, что можно сделать для дальнейшего увеличения потенциала", - сказал министр.

Караисмаилоглу подчеркнул, что транспортные инфраструктуры стран региона нуждаются в дальнейшем развитии в связи с определенными проблемами в перевозках в северном коридоре в зимний период, а также с трудностями в перевозках, вызванными российско-украинской войной.

По его словам, официальные лица трех стран не только удовлетворились грузоперевозками, но и оценили возможности пассажирских перевозок.

Министр отметил, что они продолжат подобные переговоры и в будущем, чтобы страны получали больше доходов в сфере транспорта.