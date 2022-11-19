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 Министр труда Армении заявил о росте уровня бедности в стране

 Министр труда Армении заявил о росте уровня бедности в стране Министр труда и социальных вопросов Нарек Мкртчян заявил, что число бедных в Армении увеличится.
В регионе
19 ноября 2022 г. 11:14
 Министр труда Армении заявил о росте уровня бедности в стране

Министр труда и социальных вопросов Армении Нарек Мкртчян заявил, что число бедных в стране увеличится.

Как сообщает Report со ссылкой на "Sputnik Армения", при этом он заверил, что правительство предпринимает все необходимые меры для смягчения социальных проблем.

"Учитывая, что мы находимся на этапе преодоления послевоенной посткризисной ситуации, у нас возможен рост бедности, однако это не окончательная картина", - сказал министр.

Вместе с тем он подчеркнул, что если бы не повышение пенсий, пособий и социальных выплат, бедность могла вырасти вплоть до 50% населения.

В последний раз уровень бедности в Армении подсчитали в 2020 году. Согласно этим данным, почти половина или 47,6% населения Армении бедны, а 0,7% жителей страны и вовсе голодают. Данные за 2021 год станут известны в конце текущего года.

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Версия на английском языке Almost half of Armenian population lives below poverty line
Версия на азербайджанском языке Ermənistanda əhalinin təxminən yarısı yoxsuldur

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