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Министр: Транзитный потенциал Казахстана оценивается в $9,1 млрд ежегодно

Министр: Транзитный потенциал Казахстана оценивается в $9,1 млрд ежегодно Казахстан может ежегодно получать не менее 5 трлн тенге ($9,1 млрд) прибыли от транзита.
В регионе
31 июля 2025 г. 13:32
Министр: Транзитный потенциал Казахстана оценивается в $9,1 млрд ежегодно

Казахстан может ежегодно получать не менее 5 трлн тенге ($9,1 млрд) прибыли от транзита.

Как передает Report со ссылкой на Минтранс Казахстана, об этом сообщил глава ведомства Нурлан Сауранбаев на пресс-конференции.

По его словам, вложения в железнодорожную, автомобильную и авиационную инфраструктуру, включая проект расширения участка "Достык-Мойынты", принесут значительный мультипликативный эффект. По оценкам Казахстанских железных дорог, только железнодорожный транзит к 2035 году может принести около 4,4 трлн тенге ($8 млрд).

"Мои коллеги подготовили расчет до 2030 года, что прибыль по линии автодорог составит около 400 млрд тенге ($735,5 млн). И то, что мы по линии, например, КазАэроНавигации – это воздушный транзит, получали 80 млрд тенге ($147,1 млн), сейчас где-то около 160-180 млрд тенге ($294,2 млн-$330,9 млн). Итого, по транзиту через Казахстан 5 трлн тенге в среднем - это минимальная сумма, которую страна может зарабатывать, используя свой транзитный потенциал", - подчеркнул Нурлан Сауранбаев.

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