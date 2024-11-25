Министр транспорта Ростовской области и его заместитель задержаны

Сотрудники правоохранительными органов задержали министра транспорта Ростовской области Виталия Кушнарева и его заместителя Дмитрия Мамелко.

Сотрудники правоохранительными органов задержали министра транспорта Ростовской области Виталия Кушнарева и его заместителя Дмитрия Мамелко.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, информацию об этом подтвердила журналистам пресс-служба регионального правительства.

"Правительство Ростовской области оказывает полное содействие правоохранительным органам. В настоящий момент работа министерства транспорта осуществляется в штатном режиме", - заявили в пресс-службе.

Причина задержания официально не сообщается. Местное издание 1.rnd со ссылкой на собственные источники пишет, что чиновников подозревают в получении взятки.