Министр: Эмбарго России остается фактором нестабильности для экономики Грузии

"Эмбарго России на авиаперевозки и сокращение потока туристов продолжает оставаться фактором нестабильности для экономики Грузии".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом сообщила министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава, комментируя снижение международным рейтинговым агентством Fitch прогноза экономического роста в Грузии.

По ее словам, правительство Грузии делает все возможное для нейтрализации этого фактора: "Несмотря на то, что прогноз роста экономики Грузии сокращен на 0,3%, правительство Грузии прилагает все усилия для того, чтобы достичь большого роста к концу 2019 года".

Отметим, что Fitch снизило прогноз экономического роста соседней страны на этот год с 4,6% до 4,3%.

С 8 июля этого года Россия запретила прямые авиарейсы в Грузию. Это привело к резкому сокращению туристов из России, вследствие чего уменьшились и доходы страны от туризма.