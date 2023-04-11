Министр: Сегодня мир нуждается в Турции и Реджепе Тайипе Эрдогане

Сегодня мир нуждается в Турции и президенте Реджепе Тайипе Эрдогане.

Сегодня мир нуждается в Турции и президенте Реджепе Тайипе Эрдогане.

Как сообщает Report со ссылкой на A Haber, об этом заявил министр сельского и лесного хозяйств Турции Вахит Киришчи.

По его словам, в настоящее время Турция не испытывает трудностей с основными продуктами питания: "В целом, производство Турции рассчитано не только для нее одной, наши продовольственные товары используются и в других странах. "Зерновой коридор" в Украине - это коридор продбезопасности, который стал возможен благодаря Турции".

Министр отметил, что в предвыборном манифесте Партии справедливости и развития, который будет объявлен сегодня, содержатся специальные положения, касающиеся сельского хозяйства.

В.Киришчи также подчеркнул, что Турция предпринимает альтернативные шаги в связи с дефицитом воды: "Необходимы новые оросительные системы. Вероятно, в следующие пять лет во всей Турции будет использоваться новая система орошения".

Напомним, что сегодня будет объявлен предвыборный манифест правящей Партии справедливости и развития.