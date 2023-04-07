Министр: Производство TOGG следует рассматривать как начало нового этапа в турецкой промышленности

Производство TOGG следует рассматривать как начало нового этапа в турецкой промышленности.

Производство TOGG следует рассматривать как начало нового этапа в турецкой промышленности.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил министр промышленности и технологий страны Мустафа Варанк.

Он отметил, что с 2019 года все задавались вопросом, когда TOGG будет запущен в производство, а сегодня эту модель уже можно встретить на дорогах.

M.Варанк отметил, что TOGG будет использоваться в качестве служебного автомобиля в государственных учреждениях Турции.

Отметим, что TOGG - первый отечественный электромобиль в Турции. Завод возник в результате совместных усилий 5 ведущих компаний страны - Anadolu Group (19%), BMC (19%), Root Group (19%), Turkcell (19%), Zorlu Holding (19 %) и TOBB (5%). На строительство объекта было потрачено более 1 млрд долларов.

С начала марта начался процесс предварительного заказа моделиTogg T10Х. Продажа электромобиля вызвала большой интерес с первого дня. За первые 24 часа было получено 22 150 заказов на модель Togg T10Х.