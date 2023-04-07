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Министр: Производство TOGG следует рассматривать как начало нового этапа в турецкой промышленности

Министр: Производство TOGG следует рассматривать как начало нового этапа в турецкой промышленности Производство TOGG следует рассматривать как начало нового этапа в турецкой промышленности.
В регионе
7 апреля 2023 г. 17:58
Министр: Производство TOGG следует рассматривать как начало нового этапа в турецкой промышленности

Производство TOGG следует рассматривать как начало нового этапа в турецкой промышленности.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил министр промышленности и технологий страны Мустафа Варанк.

Он отметил, что с 2019 года все задавались вопросом, когда TOGG будет запущен в производство, а сегодня эту модель уже можно встретить на дорогах.

M.Варанк отметил, что TOGG будет использоваться в качестве служебного автомобиля в государственных учреждениях Турции.

Отметим, что TOGG - первый отечественный электромобиль в Турции. Завод возник в результате совместных усилий 5 ведущих компаний страны - Anadolu Group (19%), BMC (19%), Root Group (19%), Turkcell (19%), Zorlu Holding (19 %) и TOBB (5%). На строительство объекта было потрачено более 1 млрд долларов.

С начала марта начался процесс предварительного заказа моделиTogg T10Х. Продажа электромобиля вызвала большой интерес с первого дня. За первые 24 часа было получено 22 150 заказов на модель Togg T10Х.

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Версия на английском языке Minister: TOGG production should be regarded as beginning of new stage in Turkish industry
Версия на азербайджанском языке Nazir: "TOGG-un istehsalı Türkiyə sənayesində yeni mərhələnin başlanğıcı kimi qiymətləndirilməlidir"

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