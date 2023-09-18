Министр по ЧС Казахстана: В пожаре на шахте "Казахстанская" на 100% виноват работодатель

В пожаре на шахте "Казахстанская", в результате которого погибли трое горняков, на 100% виноват работодатель.

В пожаре на шахте "Казахстанская", в результате которого погибли трое горняков, на 100% виноват работодатель.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом заявил министр по ЧС Казахстана Сырым Шарипханов на брифинге.

Специально созданная государственная комиссия после ряда проведенных экспертиз установила, что 28 ответственных лиц нарушили различные требования законодательства.

В частности, не было должного производственного контроля со стороны инженерно-технического состава шахты и энерго-механической службы.

Нарушались техника безопасности и нормы технического регулирования. В числе прочего у ленточного полотна не было сертификата соответствия.

"Повышенная запыленность рабочей зоны и загазованность воздуха продуктами горения и горных выработок привело к гибели работников", - сказал министр.

Отметим, что 17 августа в шахте загорелась конвейерная лента. В момент ЧП под землей находились 227 человек, 222 горняка вывели на поверхность. По факту пожара зарегистрировано уголовное дело по части 3 статьи 277 Уголовного кодекса "Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ".