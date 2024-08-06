О нас

Министр: Отдельные статьи конституции Турции имеют противоречия

Министр: Отдельные статьи конституции Турции имеют противоречия
В регионе
6 августа 2024 г. 12:03
Министр: Отдельные статьи конституции Турции имеют противоречия

Отдельные статьи конституции Турции имеют противоречия, поэтому стране нужна новая конституция.

Как сообщает Report, об этом заявил министр юстиции Турции Йылмаз Тунч во время выступления в Анкаре.

Он отметил, что изменение основополагающего закона в стране является одним из основных требований дня.

"Мы не отказываемся от нашей цели. Между некоторыми статьями действующей конституции есть противоречия. Это создает определенные трудности", - сказал Тунч.

Отметим, что ранее сообщалось о начале обсуждений по изменению конституции в Турции.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Türkiyəli nazir: Mövcud konstitusiyanın maddələri arasında bəzi ziddiyyətlər var

Другие новости из категории

Иран и Таджикистан с 10 августа вводят безвизовый режим
Иран и Таджикистан с 10 августа вводят безвизовый режим
6 августа 2024 г. 10:55
Армения отказалась принять участие в еще одних учениях ОДКБ
Армения отказалась принять участие в еще одних учениях ОДКБ
6 августа 2024 г. 09:42
Генсек ГУАМ обсудил с послом Украины Транспортный коридор организации
Генсек ГУАМ обсудил с послом Украины Транспортный коридор организации
6 августа 2024 г. 03:16
Скончался муфтий Северного Кавказа Исмаил Бердиев
Скончался муфтий Северного Кавказа Исмаил Бердиев
6 августа 2024 г. 00:42
Зурабишвили: Оппозиции не удастся определить единого кандидата в премьеры Грузии
Зурабишвили: Оппозиции не удастся определить единого кандидата в премьеры Грузии
5 августа 2024 г. 23:56
Эрдоган все еще не ожидает скорого завершения российско-украинской войны
Эрдоган все еще не ожидает скорого завершения российско-украинской войны
5 августа 2024 г. 21:33
В специальной экономической зоне на ирано-афганской границе произошел пожар
В специальной экономической зоне на ирано-афганской границе произошел пожар
5 августа 2024 г. 17:32
Антикоррупционный комитет Армении: Арестован помощник главы администрации Арташата
Антикоррупционный комитет Армении: Арестован помощник главы администрации Арташата
5 августа 2024 г. 17:02
Российских пограничников перевели из Звартноца на границу Армении с Турцией и Ираном
Российских пограничников перевели из "Звартноца" на границу Армении с Турцией и Ираном
5 августа 2024 г. 15:11
Секретарь Совбеза РФ прибыл с визитом в Иран
Секретарь Совбеза РФ прибыл с визитом в Иран
5 августа 2024 г. 14:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi