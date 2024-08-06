Министр: Отдельные статьи конституции Турции имеют противоречия

Отдельные статьи конституции Турции имеют противоречия, поэтому стране нужна новая конституция.
Как сообщает Report, об этом заявил министр юстиции Турции Йылмаз Тунч во время выступления в Анкаре.
Он отметил, что изменение основополагающего закона в стране является одним из основных требований дня.
"Мы не отказываемся от нашей цели. Между некоторыми статьями действующей конституции есть противоречия. Это создает определенные трудности", - сказал Тунч.
Отметим, что ранее сообщалось о начале обсуждений по изменению конституции в Турции.