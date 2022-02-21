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Министр образования о сокращении числа азербайджаноязычных школ в Грузии

Министр образования о сокращении числа азербайджаноязычных школ в Грузии "Существуют различные факторы, влияющие на количество и качество школ. Некоторые из этих факторов связаны с объективными, некоторые с субъективными причинами".
В регионе
21 февраля 2022 г. 16:56
Министр образования о сокращении числа азербайджаноязычных школ в Грузии

"Существуют различные факторы, влияющие на количество и качество школ. Некоторые из этих факторов связаны с объективными, некоторые с субъективными причинами".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев, комментируя сокращение из года в год числа азербайджаноязычных школ в соседней стране.

По словам министра, на закрытие школ влияют различные факторы - выбор родителей, миграция, состояние образовательных учреждений, количество учителей: "Количество школ в Грузии за последние годы сократилось. Это может быть также результатом оптимализации и рационализации. На данный момент приоритетным вопросом должно быть привлечение учащихся к качественному образованию, вне зависимости от национальной принадлежности".

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Версия на английском языке Education minister on reducing number of Azerbaijani-language schools in Georgia
Версия на азербайджанском языке Təhsil naziri Gürcüstanda tədrisi Azərbaycan dilində olan məktəblərin  sayının azalmasına münasibət bildirib

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