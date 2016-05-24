Министр обороны Великобритании: Военная угроза со стороны России возросла

Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ "Военная угроза, исходящая от России, возросла. Мы должны принимать это во внимание, оценивая собственные возможности и силы".

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр обороны Великобритании Майкл Фэллон, выступая перед членами Комитета по обороне Палаты общин королевства.

По его словам, в последнее время Россия увеличила объем финансов для Вооруженных сил и модернизировала армию.

Министр сказал, что в решение предстоящего в июле этого года саммита НАТО будет включен специальный пункт по повышению подготовки альянса: "Это является показателем того, что в дальнейшем НАТО сможет ответить на любую опасность".

М.Фэллон добавил, что членство Великобритании в ЕС позволит ужесточить санкции против России.